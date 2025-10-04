Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 4-10: Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ; Hà Nội: Các trường được chủ động lịch học trước diễn biến bão số 11

Podcast bản tin tối 4-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giá vàng miếng SJC tăng gần 1 triệu đồng/lượng; Nước lũ rút, Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh đã thông tuyến; Hà Nội: Các trường được chủ động lịch học trước diễn biến bão số 11; Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ; Nguyên nhân khiến quỹ nhà tái định cư tại TPHCM vừa thiếu lại vừa thừa; Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Khánh Hòa.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

