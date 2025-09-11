Podcast bản tin trưa 11-9: Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ngập nặng ở Cần Thơ

Podcast bản tin trưa 11-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh; TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm việc sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe trái phép; TPHCM: Hướng dẫn cụ thể tổ chức 2 buổi/ngày ở từng cấp học; Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm; Thời tiết ngày 11-9: Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; Quảng Ngãi: Hai trận động đất liên tiếp xảy ra rạng sáng 11-9...