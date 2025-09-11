Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 11-9: Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ngập nặng ở Cần Thơ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 11-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh; TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm việc sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe trái phép; TPHCM: Hướng dẫn cụ thể tổ chức 2 buổi/ngày ở từng cấp học; Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm; Thời tiết ngày 11-9: Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; Quảng Ngãi: Hai trận động đất liên tiếp xảy ra rạng sáng 11-9...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Công an TPHCM nha khoa Tuyết Chinh tạm giữ hình sự gây rối trật tự công cộng thời tiết mưa dông ngập lụt sạt lở đất mưa bão Sở GD-ĐT TPHCM dạy học tiểu học THCS THPT học sinh TP Cần Thơ triều cường ngập nặng Sở Xây dựng TPHCM bãi giữ xe dưới gầm cầu hạ tầng giao thông giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC xã Măng Bút tỉnh Quảng Ngãi động đất

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn