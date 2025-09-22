Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 22-9: Thủ tướng yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền, bảo đảm hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp

Podcast bản tin trưa 22-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Siêu bão Ragasa mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông; Quân đội sẵn sàng giúp chính quyền và nhân dân ứng phó bão Ragasa; Thủ tướng yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền, bảo đảm hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; TPHCM: Kiện toàn tổ công tác giải quyết vướng mắc về sổ hồng; Thủ tướng gửi thư biểu dương ca sĩ Đức Phúc đoạt Quán quân Cuộc thi Âm nhạc quốc tế 2025...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

