Podcast bản tin trưa 26-9: 153/164 bệnh viện tại TPHCM áp dụng bệnh án điện tử

Podcast bản tin trưa 26-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn kiện Đại hội XIV phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng; 100% bệnh viện công lập tại TPHCM đã áp dụng bệnh án điện tử; Bão Bualoi sắp vượt Philippines, mạnh trở lại trên Biển Đông; Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đáp xuống đường băng Sân bay Long Thành; Bắt giữ hơn 350kg pháo nổ vận chuyển trái phép ở Đồng Nai; Vụ triệt phá hàng loạt tụ điểm 'bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng.