Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 26-9: 153/164 bệnh viện tại TPHCM áp dụng bệnh án điện tử

SGGPO

Podcast bản tin trưa 26-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn kiện Đại hội XIV phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng; 100% bệnh viện công lập tại TPHCM đã áp dụng bệnh án điện tử; Bão Bualoi sắp vượt Philippines, mạnh trở lại trên Biển Đông; Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đáp xuống đường băng Sân bay Long Thành; Bắt giữ hơn 350kg pháo nổ vận chuyển trái phép ở Đồng Nai; Vụ triệt phá hàng loạt tụ điểm 'bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

Bão Bualoi vào Philippines sắp vào Biển Đông mưa lớn bão số 10 bão số 9 hà nội mưa lớn tbt tô lâm nghị quyết mới Văn kiện Đại hội XIV pháo lậu vận chuyển pháo lậu bộ đội biên phòng sân bay long thành sân bay bay hiệu chỉnh sân bay long thành bệnh viện công lập bệnh án điện tử sở y tế tphcm triệt phá đường dây gia lai động bay lắc

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn