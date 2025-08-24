Podcast tin ANTT 24-8: Livestream lừa bán đá “đổ thạch”, nhóm đối tượng chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Podcast tin ANTT 24-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Công an Thanh Hóa phá chuyên án lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng; Livestream lừa bán đá “đổ thạch”, nhóm đối tượng chiếm đoạt 10 tỷ đồng; Khởi tố đường dây cung cấp "khí cười" tại phố tây Bùi Viện; Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển 1kg ma túy tổng hợp dạng đá; Cháy tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi; Lên mạng xúc phạm vợ cũ, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng.