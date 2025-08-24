Đa phương tiện

Podcast tin ANTT 24-8: Livestream lừa bán đá “đổ thạch”, nhóm đối tượng chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Podcast tin ANTT 24-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Công an Thanh Hóa phá chuyên án lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng; Livestream lừa bán đá “đổ thạch”, nhóm đối tượng chiếm đoạt 10 tỷ đồng; Khởi tố đường dây cung cấp "khí cười" tại phố tây Bùi Viện; Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển 1kg ma túy tổng hợp dạng đá; Cháy tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi; Lên mạng xúc phạm vợ cũ, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

lừa đảo bán hàng đá quý giả livestream buôn bán khí cười phố tây bùi viện khí N20 mau bán trái phép chất ma tuý vận chuyển trái phép ma tuý đá lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền công an thanh hoá đỗ thạch

