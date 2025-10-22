Đa phương tiện

Podcast tin trưa 20-10: TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 18

Podcast tin trưa 20-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 12 hướng vào khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi; Hình ảnh người dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 12; Không khí lạnh bao trùm Bắc bộ; TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 18; TPHCM: Công bố đề tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập; Sáng nay 22-10, giá vàng SJC giảm 5 triệu đồng/lượng; Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất trong 5 năm.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

