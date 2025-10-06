Podcast tin trưa 6-10: Người dân vùng cao Quảng Ngãi cảm nhận rõ rung lắc do động đất

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 6-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 11 vào đất liền Trung Quốc, Bắc bộ mưa to; Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo Hà Nội mưa to về đêm; Liên tiếp 14 trận động đất tại Quảng Ngãi, mạnh nhất 4,9 độ Richter; Đưa cơ sở 2 các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào sử dụng trước ngày 30-11; Giá vàng miếng SJC lên 139,6 triệu đồng/lượng; An Giang: Ráo riết truy tìm các học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

mưa dông ngập lụt sạt lở đất mưa bão bão số 11 mưa lũ tỉnh An Giang học viên bỏ trốn Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chuyên án ma túy tỉnh Quảng Ngãi động đất sóng thần Phó Thủ tướng Lê Thành Long xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC

