Quân đội Israel tấn công hai hướng vào Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm 29-8 đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công trên bộ nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas tại Khan Yunis và thành phố Gaza.

Al-Masirah, kênh truyền thông do lực lượng Houthi điều hành và có trụ sở tại Beirut (Lebanon) đưa tin, nhiều người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza. 2 người khác cũng được xác nhận thiệt mạng tại khu vực Al-Karama, Tây Bắc thành phố Gaza.

Người dân Palestine di tản khỏi thành phố Gaza hướng về các khu vực phía Nam của Dải Gaza. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy miền Nam và tình báo của Israel đã hạ sát Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida, thủ lĩnh của chi nhánh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Dải Gaza.

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra chỉ vài giờ sau khi nhiều khu vực ở thành phố Gaza chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội giữa Hamas và IDF, đặc biệt tại khu phố Zeitoun.

Người Palestine chạy trốn khỏi các khu phố phía Đông Bắc của thành phố Gaza sau khi Israel tăng cường các cuộc tấn công. Ảnh: AA

Theo các nguồn tin, Israel đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza với chiến dịch mang tên Chiến xa của Gideon II. Đài phát thanh công cộng của Israel (KAN) cho biết, nước này dự kiến sẽ ngừng thả các gói hàng viện trợ nhân đạo xuống Gaza trong vài ngày tới. Theo báo cáo, khoảng 800.000 người dân đang sinh sống tại đây sẽ phải sơ tán về phía Nam.

Trước tình hình nghiêm trọng ở Dải Gaza, ngày 29-8, các ngoại trưởng của 6 nước châu Âu gồm Iceland, Ireland, Luxembourg, Na Uy, Slovenia và Tây Ban Nha, đã ra tuyên bố chung lên án Israel về kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza. Tuyên bố cũng mô tả kế hoạch tác chiến của IDF tại thành phố Gaza sẽ mở ra giai đoạn mới đầy bất ổn với cả hai bên. Do đó, Chính phủ Israel nên xem xét lại và dừng kế hoạch này.

KHÁNH HƯNG