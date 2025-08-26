Thế giới lên án Israel tấn công bệnh viện ở Dải Gaza

Israel đã không kích 2 lần bệnh viện Nasser ở phía Nam Dải Gaza vào ngày 25-8 (giờ địa phương), khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo.

Cấp cứu người bị thương tại bệnh viện Nasser sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: AL JAZEERA

Theo Reuters, 5 nhà báo làm việc cho Reuters, AP, Al Jazeera và các hãng thông tấn khác.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra thông báo “vô cùng lấy làm tiếc” về điều gọi là “tai nạn thương tâm”. Ông Netanyahu thêm rằng Israel coi trọng công việc của các nhà báo và nhân viên y tế, đồng thời khẳng định cuộc chiến của Israel chỉ để chống Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận việc tấn công khu vực bệnh viện Nasser và cho biết Tổng tham mưu trưởng đã ra lệnh điều tra.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, thông qua người phát ngôn Stephane Dujarric, lên án mạnh mẽ vụ sát hại người Palestine trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào bệnh viện Nasser ở Gaza; yêu cầu mở cuộc điều tra nhanh chóng, công bằng.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các nhà báo và buộc Israel phải chịu trách nhiệm. Liên đoàn Nhà báo Palestine ra thông cáo gọi các cuộc không kích của Israel tại bệnh viện Nasser là “cuộc chiến công khai chống lại truyền thông tự do, với mục đích khủng bố các nhà báo và ngăn cản họ thực hiện nhiệm vụ là vạch trần tội ác của Israel với thế giới”.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, Qatar lên án hành động “nhắm mục tiêu vào nhân viên y tế, cứu trợ và truyền thông” tại bệnh viện Nasser, phản đối mạnh mẽ những hành động của Israel vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế; yêu cầu quốc tế hành động khẩn cấp và quyết liệt để đảm bảo an toàn cho dân thường và đưa những người gây ra những hành động tàn bạo này ra xét xử.

Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh: “Vụ tấn công phải được điều tra”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các cuộc không kích của Israel vào bệnh viện ở Gaza gây ra cái chết của thường dân và nhà báo là “không thể chấp nhận được”.

HUY QUỐC