Quân đội Mỹ nâng mức độ cảnh báo tại các căn cứ ở châu Âu

Binh sĩ Mỹ nâng cao cảnh giác ở châu Âu. Ảnh: CNN

Hãng tin ABC News và CNN ngày 30-6 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, do nhiều yếu tố có khả năng tác động đến an toàn và an ninh của quân nhân Mỹ cùng gia đình họ đồn trú tại các căn cứ ở châu Âu, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (USEUCOM) đang tăng cường nỗ lực để nâng cao cảnh giác trong mùa hè này. USEUCOM chưa xác nhận sự thay đổi mức độ cảnh báo trên, nhưng cho biết vẫn duy trì sự cảnh giác.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này tại Đức, nơi đặt trụ sở của USEUCOM, cần thận trọng do lo ngại nguy cơ khủng bố.

Dù không có mối đe dọa cụ thể nào được đề cập nhưng các nước châu Âu vẫn đặt trong tình trạng cảnh giác cao kể từ khi xảy ra vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moscow (Nga) hồi tháng 3 năm nay khiến gần 150 người thiệt mạng. Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất khi Olympic Paris 2024 đang đến gần, trong khi Đức đang đăng cai vòng chung kết giải bóng đá EURO 2024.

KHÁNH HƯNG