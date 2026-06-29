Quân khu 7 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Ngày 29-6, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bức tranh “Bác Hồ cùng các cháu hành quân” và hoa chúc mừng Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Tham dự buổi lễ có Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 7; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phương tiện không người lái, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là bước đi chiến lược, cụ thể hóa chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thể hiện tư duy đổi mới, chủ động thích ứng với sự phát triển của khoa học - công nghệ quân sự và yêu cầu tác chiến hiện đại.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là chuyên ngành chiến đấu mới trong toàn quân nói chung và Quân khu 7 nói riêng, thực hiện tác chiến bằng phương tiện không người lái trên không, mặt đất, mặt nước. Việc xây dựng lực lượng này là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, trinh sát, quản lý không gian tác chiến và xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Thế khẳng định, việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là dấu mốc quan trọng trong hiện đại hóa LLVT Quân khu 7 và Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm ứng dụng khoa học - công nghệ quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Xuân Thế phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương Đảng ủy, Bộ Tham mưu Quân khu cùng các cơ quan chức năng chủ động nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tham mưu tổ chức, thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái theo đúng chủ trương, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Để Tiểu đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả, đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của đơn vị tác chiến công nghệ cao; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Tiểu đoàn cần đẩy mạnh huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài và công nghệ mới; chủ động tham mưu, đề xuất bổ sung nhân lực, trang bị theo biên chế; giữ vững kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu đến dâng hương Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

MẠNH THẮNG