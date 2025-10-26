Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về hoạt động ngoại hối

Chiều 26-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 cho biết đã có văn bản gửi các tổ chức kinh tế hoạt động ngoại hối trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai yêu cầu chấp hành đúng quy định trong hoạt động ngoại hối.

Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỷ giá USD/VND trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động tăng và xuất hiện sự chênh lệch với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, đảm bảo thị trường ngoại hối hoạt động ổn định, NHNN chi nhánh Khu vực 2 yêu cầu các tổ chức kinh tế hoạt động ngoại hối trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các quy định pháp luật có liên quan, nhằm góp phần ổn định tỷ giá ngoại tệ và thị trường ngoại hối.

Cơ quan này nêu rõ, trong quá trình hoạt động, các tổ chức kinh tế hoạt động ngoại hối phải liên tục cập nhật các văn bản, quy định có liên quan về ngoại hối, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đồng thời tăng cường các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối nói riêng và các hoạt động khác nói chung.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, đơn vị báo cáo kịp thời NHNN chi nhánh Khu vực 2 và các cơ quan chức năng tùy theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp.

Các hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/202 của Chính phủ.

Trước đó, NHNN Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối. Để chủ động các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối, hạn chế tối đa rủi ro cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, NHNN đã thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý ngoại hối đối với hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh Tra Chính phủ: Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức. Thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.

NHNN cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, các trường hợp vi phạm quy định về quản lý ngoại hối để NHNN kịp thời triển khai các biện pháp quản lý thị trường ngoại hối hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

NHUNG NGUYỄN