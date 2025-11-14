Quảng Ngãi: Gia cố khẩn cấp đoạn cáp ngầm 22kV bị trồi, ngăn nguy cơ mất an toàn điện

Đoạn cáp ngầm 22kV kéo điện từ đất liền ra đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị sóng đánh trồi lên mặt cát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, ảnh hưởng việc cấp điện.

Sáng 14-11, ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, ngay trong sáng nay, ngành điện lực đã khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục tạm thời bằng cách đóng cọc cố định, rào lưới khoanh vùng và dồn khoảng 200 bao cát phủ lên đoạn cáp ngầm bị sóng đánh trồi.

Clip: Gia cố khẩn cấp đoạn cáp ngầm 22kV bị trồi, ngăn nguy cơ mất an toàn điện. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tuyến cáp ngầm 22kV kéo điện từ đất liền ra đặc khu Lý Sơn bị sóng đánh trồi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một cột điện trên tuyến cáp bị sóng lớn đánh ngã đổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước đó, triều cường do ảnh hưởng bão số 13 vừa qua đã làm sạt lở bờ biển thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường khiến đoạn cáp ngầm 22kV dài khoảng 60m bị lộ trên mặt cát. Vị trí cột 86 XT 470/DQU, sóng lớn khoét sâu vào bờ khiến phần bảo vệ đoạn cáp bị cuốn trôi, ngã đổ.

Tại hiện trường, trụ cảnh báo bị đổ gãy, một số đoạn ống bảo vệ cáp bị xói lở, để lộ phần dây dẫn bên ngoài.

Vị trí cột 86 XT 470/DQU. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn là công trình quan trọng, có vai trò đặc biệt trong đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Hàng trăm bao cát dùng gia cố khu vực bị sóng đánh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cảnh báo khu vực điện cao thế, không lại gần tại khu vực xảy ra sự cố. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chính quyền xã Vạn Tường phối hợp ngành điện lực giăng dây, cắm biển cảnh báo và ngăn người dân, phương tiện vào khu vực cáp ngầm 22kV bị trồi; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm hành lang an toàn như neo đậu tàu thuyền, dựng chòi, khai thác hải sản trong phạm vi 200m.

Địa phương kiến nghị ngành chức năng và đơn vị quản lý sớm có giải pháp kỹ thuật khắc phục sạt lở, bảo vệ tuyến cáp, đảm bảo an toàn và duy trì cấp điện cho đặc khu Lý Sơn.

NGUYỄN TRANG