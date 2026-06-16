Khát vọng miền Trung

Quảng Ngãi: Khắc phục hậu quả lốc xoáy làm hơn 70 ngôi nhà tốc mái

SGGPO

Sáng 16-6, bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, chính quyền xã đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 15-6.

Khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 15-6, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn kéo dài khoảng 40 phút, quét qua các thôn Gò Da, Làng Ghè, Làng Rê và Làng Trăng. Sau khi cơn lốc đi qua, mưa lớn tiếp tục kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Vụ lốc xoáy đã làm hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều trụ điện, cây xanh gãy đổ, hoa màu bị thiệt hại; rất may không có thiệt hại về người.

Khắc phục hậu quả lốc xoáy làm hơn 70 nhà dân tốc mái ở Quảng Ngãi
Lốc xoáy làm tốc mái nhà dân
khắc phục
Người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

Chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp, gia cố nhà cửa; đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục.

Tin liên quan
NGUYỄN TRANG

Từ khóa

lốc xoáy quảng ngãi nhà dân thiệt hại tốc mái nhà

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn