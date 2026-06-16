Quảng Ngãi: Khắc phục hậu quả lốc xoáy làm hơn 70 ngôi nhà tốc mái

Sáng 16-6, bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, chính quyền xã đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 15-6.

Khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 15-6, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn kéo dài khoảng 40 phút, quét qua các thôn Gò Da, Làng Ghè, Làng Rê và Làng Trăng. Sau khi cơn lốc đi qua, mưa lớn tiếp tục kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Vụ lốc xoáy đã làm hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều trụ điện, cây xanh gãy đổ, hoa màu bị thiệt hại; rất may không có thiệt hại về người.

Lốc xoáy làm tốc mái nhà dân

Người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

Chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp, gia cố nhà cửa; đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục.

NGUYỄN TRANG