Quảng Ngãi: Khắc phục tạm thời mặt cầu tràn Thạch Nham bị hư hỏng

Vị trí hư hỏng mặt cầu tràn Thạch Nham nằm trên tuyến đường tỉnh 624B của Quảng Ngãi đã cơ bản sửa chữa, khắc phục tạm thời để thông tuyến trở lại.

Trưa 14-11, đại diện Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi thông tin, vị trí hư hỏng, trôi các mảng bê tông mặt cầu phía Tây cầu tràn Thạch Nham (thuộc địa bàn xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) đã cơ bản hoàn thành gia cố tạm thời, đủ điều kiện tổ chức giao thông tạm thời.

Do đó, đơn vị đã tháo dỡ biển cấm, cho phép người và phương tiện lưu thông qua lại, xóa điểm chia cắt trên tuyến.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông, đơn vị khuyến cáo người dân cân nhắc lựa chọn lộ trình tối ưu, cẩn thận khi đi qua khu vực này, nhất là thời điểm nước sông dâng cao.

Cầu tràn Thạch Nham bắc qua sông Trà Khúc, nối xã Trà Giang (bờ Đông) với xã Sơn Hạ (bờ Tây). Công trình thủy lợi được tận dụng làm cầu giao thông này đã xây dựng hơn 30 năm và hiện xuống cấp nghiêm trọng.

Trước đó, Báo SGGP Online có phản ánh “Quảng Ngãi: Cấm mọi phương tiện qua cầu tràn Thạch Nham, nhưng nhiều người vẫn bất chấp”. Các đợt mưa lớn đã làm mực nước sông Trà Khúc dâng cao gây hư hỏng nghiêm trọng một số công trình giao thông, đặc biệt là cầu tràn Thạch Nham nằm trên tuyến đường tỉnh 624B.

Cầu tràn Thạch Nham là tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của nhân dân xã Sơn Hạ và các vùng lân cận. Việc hư hỏng, sạt lở kéo dài gây nhiều khó khăn trong đời sống, sản xuất, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

