Quảng Ngãi: Cấm mọi phương tiện qua cầu tràn Thạch Nham, nhưng nhiều người vẫn bất chấp

Chính quyền đã cấm mọi phương tiện qua lại cầu tràn Thạch Nham, nhưng nhiều người vẫn bất chấp. Trước tình hình này, sáng 13-11, địa phương đã tăng cường lực lượng chốt chặn, hướng dẫn người dân đi theo tuyến đường khác để bảo đảm an toàn.

Clip: Cầu tràn Thạch Nham qua xã Sơn Hạ bị hư hỏng nặng

Ngày 13-11, ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, các đợt mưa lớn đã làm mực nước sông Trà Khúc dâng cao gây hư hỏng nghiêm trọng một số công trình giao thông, đặc biệt là cầu tràn Thạch Nham nằm trên tuyến đường tỉnh 624B.

Một đoạn cầu tràn Thạch Nham bị hư hỏng nặng sau mưa lũ

Xã Sơn Hạ đã cắm biển cảnh báo cấm qua lại

Theo báo cáo của Chi nhánh Quản lý thủy nông số 7, trong đợt mưa lũ vừa qua, cầu tràn Thạch Nham bị hư hỏng nặng, tại chân cầu phía bờ Bắc bị trôi 2 tấm đanh, một nhịp giáp phần dốc cầu cũng bị sạt trôi, không đảm bảo an toàn kết cấu.

Chân cầu và dốc cầu bị hư hỏng nặng

Tấm đanh bị trôi do mưa lũ

Những hố nước nguy hiểm bên trong dốc cầu

UBND xã Sơn Hạ đã thông báo, khuyến cáo người dân tạm dừng lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham, đồng thời chỉ đạo Công an xã, các lực lượng liên quan phối hợp Chi nhánh Quản lý thủy nông số 7 rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm ngăn người và phương tiện tiếp cận khu vực để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Tuy nhiên, mặc dù có rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng người dân vẫn tự ý khắc phục tạm để qua lại.

Người dân vẫn liều mình băng qua cầu tràn Thạch Nham

Nước lũ vẫn còn tràn qua một số đoạn trên cầu tràn Thạch Nham

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Tùng Sơn cho biết: “Địa phương đã lập tức triển khai lực lượng công an dựng rào chắn cảnh báo, thường xuyên kiểm tra tại địa điểm cầu tràn Thạch Nham, cấm tuyệt đối lưu thông trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa”.

Đồng thời, hướng dẫn người dân chủ động lựa chọn lộ trình an toàn, di chuyển theo hướng cầu Phước Lộc hoặc cầu Thạch Bích.

UBND xã Sơn Hạ triển khai lực lượng cắm biển cấm ở hai bên cầu tràn Thạch Nham

Phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra tại địa điểm cầu tràn Thạch Nham

UBND xã Sơn Hạ cũng đề nghị Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng cầu tràn Thạch Nham, sớm có biện pháp đảm bảo an toàn và khắc phục công trình, nhằm khôi phục lưu thông an toàn, ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Cầu tràn Thạch Nham, tuyến giao thông huyết mạch tỉnh 624B (Quảng Ngãi - Thạch Nham)

NGUYỄN TRANG