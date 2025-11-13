Quảng Ngãi: Cấm mọi phương tiện qua cầu tràn Thạch Nham, nhưng nhiều người vẫn bất chấp

Ngày 13-11, ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, các đợt mưa lớn đã làm mực nước sông Trà Khúc dâng cao gây hư hỏng nghiêm trọng một số công trình giao thông, đặc biệt là cầu tràn Thạch Nham nằm trên tuyến đường tỉnh 624B.
Theo báo cáo của Chi nhánh Quản lý thủy nông số 7, trong đợt mưa lũ vừa qua, cầu tràn Thạch Nham bị hư hỏng nặng, tại chân cầu phía bờ Bắc bị trôi 2 tấm đanh, một nhịp giáp phần dốc cầu cũng bị sạt trôi, không đảm bảo an toàn kết cấu.
UBND xã Sơn Hạ đã thông báo, khuyến cáo người dân tạm dừng lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham, đồng thời chỉ đạo Công an xã, các lực lượng liên quan phối hợp Chi nhánh Quản lý thủy nông số 7 rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm ngăn người và phương tiện tiếp cận khu vực để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.
Tuy nhiên, mặc dù có rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng người dân vẫn tự ý khắc phục tạm để qua lại.
Trước tình hình trên, ông Nguyễn Tùng Sơn cho biết: “Địa phương đã lập tức triển khai lực lượng công an dựng rào chắn cảnh báo, thường xuyên kiểm tra tại địa điểm cầu tràn Thạch Nham, cấm tuyệt đối lưu thông trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa”.
Đồng thời, hướng dẫn người dân chủ động lựa chọn lộ trình an toàn, di chuyển theo hướng cầu Phước Lộc hoặc cầu Thạch Bích.
UBND xã Sơn Hạ cũng đề nghị Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng cầu tràn Thạch Nham, sớm có biện pháp đảm bảo an toàn và khắc phục công trình, nhằm khôi phục lưu thông an toàn, ổn định đời sống và sản xuất của người dân.