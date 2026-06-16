Quảng Ngãi: Khởi tố 3 bị can về tội “Giết người”

Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Lê Quý Bảo, Trần Ngọc Vũ, Hồ Quang An về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4-6, tại quán bar M.C (tổ 3, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) có 2 nhóm thanh niên ăn nhậu.

Nhóm thứ nhất gồm 12 người, trong đó có Trần Ngọc Vũ (21 tuổi, phường Đức Phổ), Lê Quý Bảo (19 tuổi, xã Nghĩa Hành), Hồ Quang An (25 tuổi, phường Nghĩa Lộ, cùng tỉnh Quảng Ngãi).

Nhóm thứ 2 gồm 7 người, trong đó có Phan Đăng Chất (24 tuổi, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Do mâu thuẫn nảy sinh trong lúc ăn nhậu, Lê Quý Bảo dùng dao đâm Phan Đăng Chất. Được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, Chất tử vong vào trưa 5-6.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, nhằm xem xét, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

NGUYỄN TRANG