TPHCM: Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày tới

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, trong ba ngày tới, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Trong đó, khu vực Bắc Tân Uyên có lượng mưa lớn từ 70-100mm, Côn Đảo từ 90-120mm. Dự báo mưa lớn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17-8, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-190mm. Đề phòng mưa lớn gây ngập ở các vùng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Dự báo TPHCM mưa lớn sẽ kéo dài trong những ngày tới. Ảnh: MINH HẢI

Trên các vùng biển TPHCM, gió Tây Nam có cường độ ít thay đổi, thời tiết biển có mưa rào và dông. Trong cơn mưa cần đề phòng lốc xoáy và gió mạnh. Cửa biển Cần Giờ có gió Tây Nam giật cấp 4-5, độ cao sóng từ 1-2m; cảng Hiệp Phước, Cát Lái gió Tây Nam giật cấp 3-4.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa to ở TPHCM là do rãnh áp thấp có trục vắt qua Bắc bộ và Bắc Trung bộ suy yếu. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động suy yếu. Hội tụ gió trên cao tồn tại trên khu vực Nam bộ còn duy trì với cường độ yếu và di chuyển sang phía Tây. Trong khoảng 3 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung bộ xu hướng hoạt động mạnh lên nối với vùng nhiễu động hình thành trên rãnh thấp này. Vùng nhiễu động này nhiều khả năng hoạt động mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới - bão. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới nhánh phía bắc lấn Tây.

Lúc 14 giờ ngày 14-8, mây đen, sấm chớp đang bao phủ nhiều khu vực TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có công văn gửi các đơn vị chủ động lên các kế hoạch ứng phó. Đề nghị các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển. UBND các xã Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng TPHCM, Chi cục thủy sản và kiểm ngư… thường xuyên thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến gió mạnh, sóng lớn và có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Các phương tiện truyền thông kịp thời đưa tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển cùng với chỉ đạo của các cấp chính quyền để nhân dân chủ động ứng phó hiệu quả.

MINH HẢI