Quảng Ngãi: Ôm 2 cháu nhỏ nhảy sông, 1 cháu tử vong

Chiều 26-11, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc người đàn ông cùng 2 cháu nhỏ rơi xuống sông, khiến 1 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện anh V.V.T. (27 tuổi, trú tại thôn Điện An, xã Tư Nghĩa) điều khiển xe máy chở theo 2 cháu nhỏ, là V.V.T. (6 tuổi) và V.N.M.A. (2 tuổi) lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân, thuộc thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh.

Khi đến gần giữa cầu, anh V.V.T. bất ngờ dừng xe, ôm theo 2 cháu nhỏ nhảy xuống sông, bỏ lại xe máy, dép, mũ, ba lô,... trên cầu.

Hiện trường người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy sông

Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã hô hoán, ứng cứu. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân, cả ba được đưa vào bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu, cháu V.N.M.A (2 tuổi) đã tử vong.

Cháu V.V.T (6 tuổi) được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch

Riêng anh V.V.T. và cháu V.V.T. (6 tuổi) được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, sức khỏe cả 2 đã ổn định và đang được theo dõi, điều trị tích cực.

NGUYỄN TRANG