Quảng Ngãi: Ôm 2 cháu nhỏ nhảy sông, 1 cháu tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện anh V.V.T. (27 tuổi, trú tại thôn Điện An, xã Tư Nghĩa) điều khiển xe máy chở theo 2 cháu nhỏ, là V.V.T. (6 tuổi) và V.N.M.A. (2 tuổi) lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân, thuộc thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh.
Khi đến gần giữa cầu, anh V.V.T. bất ngờ dừng xe, ôm theo 2 cháu nhỏ nhảy xuống sông, bỏ lại xe máy, dép, mũ, ba lô,... trên cầu.
Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã hô hoán, ứng cứu. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân, cả ba được đưa vào bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu, cháu V.N.M.A (2 tuổi) đã tử vong.
Riêng anh V.V.T. và cháu V.V.T. (6 tuổi) được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, sức khỏe cả 2 đã ổn định và đang được theo dõi, điều trị tích cực.