Ngày 26-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ 2, năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ 2, năm 2026

Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ 2 tập trung 3 chủ đề chính: thúc đẩy phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Đây là những lĩnh vực then chốt, phản ánh những thách thức và nỗ lực trong công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Việt Nam hiện là thành viên Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang tích cực thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, bảo đảm phụ nữ được tham gia và đóng góp mạnh mẽ hơn trong ba chuyển đổi lớn của đất nước: Chuyển đổi xanh - chuyển đổi số - phát triển nhân lực.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi là sự ghi nhận vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc thách thức các khuôn mẫu giới và định hình một xã hội nơi phụ nữ và nam giới đều có cơ hội phát triển bình đẳng.

Ban tổ chức cho biết, Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ 2 xét chọn các tác phẩm thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm được cấp phép đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1-12-2024 đến ngày 30-3-2026.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích ở mỗi loại hình. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6-2026.

BÍCH QUYÊN