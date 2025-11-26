Cảnh báo "sập bẫy" khi vay tiền online dịp cuối năm

Công an TP Hà Nội cảnh báo, lợi dụng tâm lý của người dân muốn vay tiền nhanh dịp cuối năm, các đối tượng sẽ giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính để lừa đảo.

Chiều 26-11, Công an TP Hà Nội phát cảnh báo, những ngày cuối năm, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ kinh doanh, sản xuất, tiêu dùng.

Lợi dụng tâm lý của người dân muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ cho vay, giải ngân nhanh.

Khi người dân liên hệ, các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo, đề nghị chụp gửi ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn, như sổ hộ khẩu hoặc căn cước. Sau đó, các đối tượng làm giả hợp đồng vay rồi gửi cho nạn nhân, yêu cầu phải đóng phí mới được giải ngân khoản vay.

Nhiều người đã mắc bẫy, chuyển tiền cho các đối tượng. Khi nhận được tiền, đối tượng chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày...

GIA KHÁNH