Quảng Ngãi: Thả cá thể tê tê về rừng

Ngày 29-12, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã phối hợp thả một cá thể tê tê về rừng tự nhiên nhằm bảo tồn nguồn gene quý hiếm.

Công an phường Kon Tum cùng lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê từ người dân bàn giao. Ảnh: CAP Kon Tum

Cá thể tê tê do người dân phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện và tự nguyện giao nộp cho nhà nước vào ngày 29-12. UBND phường Kon Tum phối hợp Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực XVI đã tiếp nhận, xác minh cá thể. Kết quả cho thấy đây là tê tê java, thuộc Nhóm IB – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể nặng khoảng 3kg, giới tính cái, dài 68cm, sức khỏe ổn định.

Cá thể tê tê vừa tiếp nhận

UBND phường Kon Tum đã bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái – Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận, chăm sóc và tổ chức thả về môi trường rừng tự nhiên theo quy định.

