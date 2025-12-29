Quảng Ngãi: Thả cá thể tê tê về rừng

Cá thể tê tê do người dân phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện và tự nguyện giao nộp cho nhà nước vào ngày 29-12. UBND phường Kon Tum phối hợp Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực XVI đã tiếp nhận, xác minh cá thể. Kết quả cho thấy đây là tê tê java, thuộc Nhóm IB – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể nặng khoảng 3kg, giới tính cái, dài 68cm, sức khỏe ổn định.
UBND phường Kon Tum đã bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái – Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận, chăm sóc và tổ chức thả về môi trường rừng tự nhiên theo quy định.