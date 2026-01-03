“Vọng ước hòa bình” - nhịp cầu nối các thế hệ

Dự án “Vọng ước hòa bình” được khởi xướng bởi những sinh viên Gen Z, bằng một câu hỏi rất giản dị: làm thế nào để lịch sử không chỉ nằm yên trong sách vở, mà tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay? Từ đó, một hành trình tri ân - lan tỏa giá trị hòa bình, mang theo tinh thần trẻ trung đã được hình thành.

Bắt đầu từ lòng biết ơn

Theo chia sẻ của Lâm Hân, thành viên sáng lập dự án, “Vọng ước hòa bình” ra đời từ chính sự thôi thúc nội tâm của những người trẻ khi tiếp cận lịch sử. Trong quá trình tìm hiểu, các bạn nhận ra còn rất nhiều câu chuyện đời thường nhưng đầy anh dũng của các cựu chiến binh chưa được kể hết. Đó không chỉ là những chiến công lớn, mà còn là ký ức về tuổi xuân, về tình đồng đội, về những hy sinh thầm lặng trong cuộc sống thời bình hôm nay.

“Làm sao để những giá trị ấy không bị lãng quên?”, câu hỏi đó đã trở thành động lực để dự án được khởi xướng, với mong muốn trở thành một nhịp cầu nối các thế hệ. Ở đó, các cựu chiến binh có dịp chia sẻ những ký ức hào hùng, còn học sinh có hoàn cảnh khó khăn (đặc biệt là con em gia đình có công với cách mạng) được tiếp thêm động lực để viết tiếp ước mơ.

Chính thức triển khai từ tháng 11-2025, “Vọng ước hòa bình” là chuỗi hoạt động trải nghiệm, kéo dài đến những ngày cuối cùng của năm 2025. Cách thể hiện mà các bạn trẻ lựa chọn đầy gần gũi, từ những việc nhỏ nhưng thiết thực, đó là: những buổi dọn dẹp vệ sinh tại các đài tưởng niệm; những chuyến ghé thăm nhà các cô chú cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phước Long (TPHCM). Từ không gian trang nghiêm của ký ức lịch sử đến căn nhà đời thường của người lính năm xưa, các bạn sinh viên học cách lắng nghe và sẻ chia bằng sự chân thành. Tiếp nối là buổi giao lưu “Vượt lên chính mình”, nơi học bổng “Tiếp bước cha anh” được trao cho các em học sinh, như một thông điệp nhẹ nhàng rằng quá khứ hy sinh sẽ được tiếp nối bằng những giấc mơ đang lớn. Với các bạn sinh viên, dự án tổ chức những hoạt động như: các cuộc thi trực tuyến, dựng “Cây tri ân” tại ký túc xá, đêm nhạc với các ca khúc lịch sử, cách mạng…

Đưa lịch sử đến gần người trẻ

Theo Anh Thư, thành viên dự án, một trong những thách thức lớn nhất là làm sao bảo đảm tính chính xác của tư liệu lịch sử, đồng thời vẫn kể được câu chuyện theo cách gần gũi với người trẻ hôm nay. Nếu quá hàn lâm, câu chuyện sẽ khó chạm đến người trẻ; nếu đơn giản hóa quá mức, lịch sử dễ bị sai lệch.

Điều đáng khen ngợi ở dự án “Vọng ước hòa bình” là các bạn trẻ chọn đặt con người ở trung tâm câu chuyện. Thay vì chỉ dựa vào sách vở, dự án lắng nghe trực tiếp những chia sẻ từ các cựu chiến binh, kết hợp với sự cố vấn chuyên môn của giảng viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Những ký ức thật, những câu chuyện đời giản dị nhưng giàu nhân văn đã trở thành chất liệu quý giá, giúp lịch sử được kể lại bằng cảm xúc, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần và sự tôn trọng đối với quá khứ.

Ban tổ chức dự án đã xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng, phân công bộ phận phụ trách, theo dõi thu - chi cụ thể cho từng hạng mục. Mọi khoản đóng góp đều được công khai trong nội bộ, ưu tiên cho các hoạt động cốt lõi: tri ân cựu chiến binh, trao học bổng và tổ chức không gian nghệ thuật kết nối cộng đồng. Cách làm ấy không chỉ bảo đảm minh bạch, mà còn tạo nền tảng để dự án có thể tiếp tục được nuôi dưỡng trong tương lai.

Huỳnh Như, thành viên dự án, chia sẻ, những buổi gặp gỡ cựu chiến binh đã để lại dấu ấn sâu sắc với các bạn trẻ. Chiến tranh không còn là con số hay mốc thời gian, mà hiện lên qua ký ức về mất mát, lòng dũng cảm và tình đồng đội. Từ đó, sinh viên nhận ra hòa bình hôm nay là thành quả của rất nhiều hy sinh, và điều ấy khiến họ sống chậm lại, trân trọng hiện tại hơn.

TỊNH UYỂN