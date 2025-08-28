Quảng Ngãi: Triệt xóa tụ điểm mại dâm núp bóng massage

Ngày 28-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt phá một tụ điểm mại dâm trá hình, hoạt động dưới hình thức dịch vụ massage tại cơ sở Massage Dương Hồng (xã Vạn Tường, huyện Bình Sơn)

Tối 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ đột kích cơ sở massage trên, bắt quả tang hành vi môi giới và mua bán dâm. Cơ sở do Hoàng Văn Nam (SN 1980, quê Hà Tĩnh) làm chủ, cùng sự điều hành của Nguyễn Thị Sữu (SN 1985, cũng quê Hà Tĩnh) và 11 nhân viên nữ.

Cơ sở massage Dương Hồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bị công an triệt xóa

Theo điều tra ban đầu, hoạt động mại dâm tại đây được tổ chức kín kẽ, tinh vi, núp bóng dưới danh nghĩa massage. Cơ sở được khóa nhiều lớp cửa, phân khu khép kín nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Quản lý cơ sở còn cho phép nhân viên thỏa thuận bán dâm với khách, sau đó ăn chia lợi nhuận.

Các đối tượng liên quan bị lập biên bản, tạm giữ phục vụ điều tra

Lực lượng Công an đã bí mật theo dõi, thu thập chứng cứ, tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm. Các đối tượng liên quan đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

NGUYỄN TRANG