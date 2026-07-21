Lật sà lan trên vùng biển Cà Mau, kịp thời cứu 4 thuyền viên

Chiều 21-7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vừa hỗ trợ, cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên khi sà lan gặp nạn trên biển.

Các thuyền viên gặp nạn được tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào đưa lên tàu an toàn. Ảnh: HOÀNG TÁ

Khoảng 0 giờ 45 cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhận được tin báo sà lan mang số hiệu HY 0725 đang di chuyển từ An Giang đến đảo Hòn Khoai khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn đánh lật. Lúc này, trên sà lan có thuyền trưởng và 3 thuyền viên.

Sà lan HY 0725 bị sóng to, gió lớn đánh lật trên biển. Ảnh: HOÀNG TÁ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào cử 1 tổ gồm 4 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá KG 90192 TS cùng 6 thuyền viên cơ động ra vị trí sà lan gặp nạn để cứu vớt các thuyền viên, đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực bị nạn đến hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 5 giờ 12 cùng ngày, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào và tàu cá BL 93447 TS đã tiếp cận và cứu vớt được 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển đưa lên tàu an toàn, sức khỏe ổn định.

Do sóng to, gió lớn, công tác cứu hộ sà lan gặp nhiều khó khăn. Tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào vẫn đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện hoạt động gần đó tiến hành công tác cứu hộ.

TẤN THÁI