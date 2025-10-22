Thủ tướng chỉ đạo ứng phó mưa lũ, ngập lụt tại khu vực Trung Trung bộ

Lực lượng chức năng kiểm tra việc neo đậu tàu của ngư dân ở Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của nhân dân.

Các địa phương tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân di chuyển hoặc triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại.

Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ. Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão, kết nối trực tuyến với các điểm cầu UBND TP Huế, TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Trước dự báo có 2 đợt mưa lớn dài ngày, Phó Thủ tướng đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 12 sẽ phải đối mặt với tình huống đa thiên tai do mực nước sông, hồ dâng cao, đất đai bão hòa nước, dễ phát sinh lũ, sạt lở và ngập lụt đô thị. Các địa phương đánh giá, chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất của các năm 2020 và 2022 để xây dựng phương án phòng, chống toàn diện, có "bản đồ tác chiến", xác định rõ cấp độ thiên tai, khu vực nguy cơ, người chịu trách nhiệm và phương án chỉ huy.

Chính quyền và người dân chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ". Mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn" gồm: nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô… đủ dùng trong 3 ngày khi bị chia cắt. Các địa phương phải trang bị phương tiện cơ động phù hợp như ca nô, thuyền cao su để chủ động cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

LÂM NGUYÊN