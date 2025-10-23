Giữ màu xanh từ những bàn tay dân biển

Đều đặn mỗi ngày, bà Huỳnh Thị Thu Vân lại cần mẫn nhặt từng vỏ chai, vỏ lon mà người dân xã Cần Giờ góp vào mô hình “Quyên góp xanh”. “Đừng để rác ra biển”, bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Ở vùng đất mà rừng và biển giao hòa này, mỗi bàn tay dân biển đang gìn giữ sắc xanh như giữ chính cuộc sống của mình.

Ở Cần Giờ, màu xanh không chỉ đến từ rừng đước, rừng mắm trải dài mà còn từ những bàn tay dân biển ngày ngày vun vén, gìn giữ quê hương. Dưới sự đồng hành của Mặt trận xã, những việc tưởng nhỏ như dọn rác ngoài bãi, trồng thêm hàng cây, giữ con đường sạch đã trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa sắc xanh nghĩa tình nơi cửa biển.

Thành viên Ủy ban MTTQ xã Cần Giờ và các đoàn thể xã hội tham gia trồng cây. Ảnh: CẦN GIỜ

Giữ gìn môi trường phải bắt đầu từ chính mái nhà nhỏ

Trên chuyến xe buýt xanh từ phà Bình Khánh về thị trấn Cần Thạnh, con đường như mở ra giữa một miền xanh bất tận. Hai bên là rừng đước, rừng mắm đan cài, thấp thoáng những mái nhà ven sông ẩn hiện sau tán lá. Hơi thở từ dòng Lòng Tàu mang theo vị mặn của gió biển và cả dư âm của vùng đất từng thấm bao mồ hôi, chiến tích, nay đang vươn mình trong sắc xanh bình yên.

Bước chân khỏi bến xe Cần Thạnh, ngay trước mắt là những tấm băng rôn: “Bỏ rác vào thùng là thể hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Giữ gìn đường phố xanh - sạch - đẹp là trách nhiệm của mỗi người dân”. Những câu khẩu hiệu ấy không đơn thuần là lời nhắc nhở, mà như một phần nếp nghĩ, lối sống của người dân nơi đây. Ở Cần Giờ, môi trường không chỉ là không gian sống mà là niềm tự hào, bởi họ hiểu rằng mình đang gìn giữ “lá phổi xanh” của TPHCM.

Chúng tôi gặp bà Huỳnh Thị Thu Vân (sinh năm 1969), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xã Cần Giờ. Làn da rám nắng, mái tóc lấm tấm sương muối, nhưng nụ cười bà thì luôn tươi rói, đôn hậu. Trên tay bà là xấp hồ sơ công tác dày cộp, như kết tinh của hơn hai mươi năm gắn bó cùng phong trào địa phương.

“Phụ nữ vùng biển tụi tôi không ra khơi quăng lưới như đàn ông, nhưng ai cũng hiểu rằng, giữ gìn môi trường phải bắt đầu từ chính mái nhà nhỏ của mình”. Từ ý thức đó, khoảng 5 năm trước, bà cùng các chị em phụ nữ xã tham gia Câu lạc bộ Phụ nữ với biến đổi khí hậu dưới sự đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương.

Câu lạc bộ hiện có chừng hai chục hội viên nòng cốt, chia nhau về 5 ấp, vừa vận động vừa làm gương cho bà con. Mỗi quý, các thành viên lại họp một lần, để nghe cán bộ rừng phòng hộ Cần Giờ hướng dẫn về biến đổi khí hậu, kỹ năng ứng phó, rồi cùng bàn xem ấp mình nên làm gì, cần thêm gì. Cứ thế, các thành viên nòng cốt vừa vận động, vừa làm gương cho các gia đình khác. Từ việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế túi ni-lông, đến tiêu dùng bền vững, dạy con trẻ biết yêu thiên nhiên, mọi hoạt động đều khởi đầu bằng những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ.

Bà Huỳnh Thị Thu Vân tỉ mẩn nhặt từng vỏ lon mà người dân trao tặng cho mô hình "Quyên góp xanh". Ảnh: CẨM NƯƠNG

“Cái khó là làm sao để việc giữ gìn môi trường trở thành thói quen, chứ không chỉ là phong trào nhất thời. Nhưng phụ nữ mà, kiên trì lắm, mỗi ngày một chút rồi cũng thành nếp thôi,” bà nói, rồi vừa cười vừa cúi xuống nhặt vài vỏ lon bia, chai nhựa trong thùng quyên góp cho mô hình “Quyên góp xanh”. Số phế liệu này, được Câu lạc bộ vận động người dân cùng chung tay đóng góp và gom góp thêm qua từng buổi dọn rác công viên, dọn kênh, rạch. Sau đó được câu lạc bộ bán gây quỹ, dành để hỗ trợ những hộ dân khó khăn trong xã. Một nghĩa cử nhỏ, nhưng lại làm sáng thêm cái tình của người phụ nữ Cần Giờ.

Từ phong trào hóa nếp sống

Những nỗ lực bền bỉ đó là minh chứng sinh động cho kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự đi vào đời sống. Mặt trận xã đã phối hợp cùng các đoàn thể, vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự quản ở khu dân cư, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những kết quả đó cũng tạo nền tảng để xã bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu cụ thể, rõ ràng hơn. Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chương trình hành động với nội dung “Động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, lao động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, Cần Giờ xác định tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng các khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Nguyễn Ngọc Vũ chia sẻ, chuyện giữ cho vùng đất này mãi xanh không chỉ nằm trên khẩu hiệu hay trong nghị quyết, mà là việc của từng người dân, từng tổ chức, từng đoàn thể. Ông nói, Mặt trận xã phải là hạt nhân kết nối, để mỗi phong trào thi đua yêu nước hay các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mỗi khu dân cư văn hóa đều gắn với mục tiêu “xanh - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Trao tặng hoa cho các hộ dân hưởng ứng “Nhà sạch, ngõ đẹp, khu phố nở hoa”. Ảnh: CẦN GIỜ

Gieo “sắc xanh” từ mỗi khu dân cư Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận xã Cần Giờ xác định rõ hướng đi: biến những cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thành hành động cụ thể ở từng khu dân cư. Theo đó, xã đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ có ít nhất ba công trình hoa tiêu biểu; đến năm 2028, con số ấy sẽ là mười hai, và đến năm 2030, mỗi ấp sẽ có ít nhất một công trình hoa mang dấu ấn riêng của địa phương. Trên hành trình ấy, các đoàn thể cùng chung tay góp sắc: thanh niên với “Tuyến đường nở hoa”, phụ nữ với “Hẻm hoa tự quản”, nông dân với “Vườn cây quanh nhà”, cựu chiến binh với “Tuyến đường hoa Cựu chiến binh gương mẫu”, hay những ban công ngập sắc của phong trào “Nhà sạch, ngõ đẹp, khu phố nở hoa”. Đồng thời, xã cũng kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, dù là cán bộ, công chức, nông dân, tiểu thương hay học sinh, bắt đầu từ những hành động nhỏ như trồng một chậu hoa, chăm sóc một mảng xanh, làm sạch một con hẻm để cùng nhau tạo nên một xã Cần Giờ muôn sắc hoa, góp phần xây dựng và lan tỏa thương hiệu “Thành phố muôn sắc hoa”, biểu trưng cho một đô thị xanh, thân thiện và hiện đại.

CẨM NƯƠNG