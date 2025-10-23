Người dân mong sớm triển khai Khu Trung tâm Thủy sản Bình Khánh, metro Bến Thành - Cần Giờ

Người dân xã Bình Khánh mong thành phố đẩy nhanh tiến độ những dự án như cầu Cần Giờ, metro Bến Thành - Cần Giờ, nút giao Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành và Khu Trung tâm Thủy sản Bình Khánh, tạo động lực phát triển mới cho vùng ven biển.

Chiều 23-10, Tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng giám sát thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương tại Đảng ủy xã Bình Khánh và An Thới Đông.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo với tổ công tác. Ảnh: KIM ANH

Kiến nghị bố trí lại thanh tra xây dựng về xã

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo xã Bình Khánh cho biết, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bên cạnh thuận lợi cũng đã đặt ra không ít thách thức. Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hiện cách nhau hơn 15km; nhiều phòng, ban phải mượn tạm cơ sở Trung tâm Văn hóa - Thể thao để hoạt động, gây khó khăn trong công tác lãnh đạo, điều hành và phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan.

Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, nhiều hạng mục xuống cấp, hệ thống điện, nước, mạng Internet chưa ổn định, thiết bị tin học cũ kỹ, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đặc biệt chưa thể triển khai mô hình “phòng họp không giấy”.

Dù còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ, công chức xã cơ bản đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, năng lực công tác. Tuy nhiên, do khối lượng nhiệm vụ tăng mạnh, phần lớn cán bộ, công chức vẫn phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt thiếu nhân sự phụ trách công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh công tác tổ chức bộ máy, xã cũng chuyển tải nhiều ý kiến của người dân địa phương, mong thành phố sớm triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, hay nút giao thông kết nối đường Rừng Sác với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Khu Trung tâm Thủy sản Bình Khánh.

Địa phương cũng kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư trụ sở làm việc tập trung cho Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã, đồng thời sớm hướng dẫn thành lập đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án cấp xã để bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công. Bên cạnh đó, xã đề xuất sớm bố trí lực lượng thanh tra xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng về xã để quản lý, duy trì trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường nơi công cộng trên địa bàn.

Điều chỉnh định mức biên chế phù hợp

Lãnh đạo xã An Thới Đông cũng cho biết, địa phương vẫn cần bổ sung, đồng bộ hóa trang thiết bị và không gian làm việc (như bàn, ghế, tủ hồ sơ, ghế ngồi chờ...) ở Trung tâm phục vụ hành chính công của xã chuyên nghiệp hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Đáng chú ý, do đặc thù về địa lý, không gian của xã cách nhau xa, nên xã phải duy trì 2 trụ sở làm việc. Điều này gây khó khăn trong tổ chức hội họp, xử lý công việc đột xuất. Ngoài ra, một số lĩnh vực như dịch vụ - thương mại, giáo dục ở xã vẫn thiếu cán bộ chuyên trách, khiến một số công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Do đó, xã kiến nghị thành phố sớm xem xét chủ trương đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống trụ sở làm việc; kiến nghị điều chỉnh định mức biên chế cán bộ, công chức phù hợp với đặc thù địa bàn, khối lượng công việc lớn và phạm vi quản lý trải rộng.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy hai xã trong việc khắc phục khó khăn và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đó để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Đồng chí yêu cầu hai xã rà soát kỹ các nội dung kiến nghị nêu tại buổi làm việc; những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã cần được chủ động xử lý, giải quyết dứt điểm; các nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo đầy đủ để cấp trên xem xét, chỉ đạo kịp thời. Ngoài ra, hai xã cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng.

CẨM NƯƠNG