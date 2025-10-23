TPHCM định hướng quy hoạch khu đất Bến Nhà Rồng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM (QH-KT) vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc thực hiện nghiên cứu quy hoạch tổng thể khu đất cảng Khánh Hội.

Bến Nhà Rồng, TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Sở QH-KT TPHCM được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất phương án quy hoạch tổng thể khu đất cảng Khánh Hội theo định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng; nghiên cứu phương án nâng cấp mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành để bảo đảm giao thông, thuận tiện cho người dân.

Đối với pháp lý khu đất, theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu TPHCM và đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Tiểu khu cảng quận 4 trước đây đã được UBND TPHCM phê duyệt, cảng Khánh Hội được quy hoạch là khu đô thị đa chức năng. Trong đó, khu chức năng chính bao gồm: công trình công cộng, công viên cây xanh, khu nhà ở, khu phức hợp, khu thương mại dịch vụ văn phòng, văn hóa, giải trí và hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Về hiện trạng khu đất có công trình Bến Nhà Rồng - Bảo Tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, văn phòng của Công ty Cảng Sài Gòn, hệ thống các nhà kho cũ được xây dựng từ những năm 1925-1929 cùng cầu tàu, tháp nước.

Theo Sở QH-KT, hiện nay, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô thành phố còn rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Việc đề xuất phương án quy hoạch và định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng, kết hợp các tiện ích công viên, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Căn cứ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg và chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở QH-KT đề xuất sơ bộ phương án quy hoạch tổng mặt bằng khu đất Cảng Khánh Hội với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 31,5ha.

Khu đất được quy hoạch với chức năng khu công viên cây xanh, không gian vui chơi giải trí phục vụ người dân và cảng hành khách quốc tế. Cơ cấu sử dụng đất (trên diện tích toàn khu không bao gồm phần diện tích Bến Nhà Rồng - Bảo Tàng Hồ Chí Minh và đất quốc phòng) gồm: đất công viên cây xanh khoảng 60%; công trình công cộng khoảng 20%; cảng quốc tế khoảng 20%.

Phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành định hướng mở rộng về phía cảng Khánh Hội, lộ giới đường sẽ được Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cụ thể, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hạ tầng khu vực trong tương lai.

THANH HIỀN