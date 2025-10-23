Xã hội

TPHCM tiếp nhận thêm 6,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng bão lũ

SGGPO

Ngày 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ TPHCM tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận và trao thư cảm ơn đến đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận và trao thư cảm ơn đến đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ

Tại buổi tiếp nhận, 32 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền, hàng hóa hơn 6,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ủng hộ người dân vùng bão lũ.

Sự đóng góp này không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, tình dân tộc mà còn khẳng định truyền thống “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, luôn tiên phong, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ.

IMG_5645.JPG
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại chương trình

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng thông tin, ngay sau khi phát động ủng hộ, thành phố đã nhanh chóng chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề. Cùng với đó, tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm, động viên, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

IMG_5655.JPG
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận và trao thư cảm ơn đến đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ

Hiện Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đang tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình và hỗ trợ các địa phương còn lại bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

IMG_5664.JPG
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao thư cảm ơn đến đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ

Tính đến ngày 21-10, Ban Vận động Cứu trợ TPHCM tiếp nhận hơn 13.500 lượt ủng hộ với số tiền hơn 145,5 tỷ đồng và hàng hóa với hơn 10.000 túi thuốc gia đình, 50 tấn gạo, 50 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Mọi đóng góp gửi về Ủy ban MTTQ TPHCM. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898. Số tài khoản (USD): 000884006001818. Hoặc trực tiếp tại trụ sở: Ủy ban MTTQ TPHCM. Địa chỉ: số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM.

THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

MTTQ bão lũ ủng hộ tiếp nhận TPHCM truyền thống

