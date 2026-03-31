Quảng Trị xây dựng bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”

Sáng 31-3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành đề án xây dựng bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”.

Công trình mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm tái hiện quá khứ, khơi gợi nhận thức xã hội về những mất mát do chiến tranh gây ra, góp phần củng cố tinh thần gìn giữ hòa bình. Đồng thời, đây sẽ là không gian gặp gỡ, chia sẻ và trải nghiệm giữa các thế hệ, đặc biệt là thanh niên.

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải là nơi phân chia giới tuyến, chia cắt hai miền Nam - Bắc trong những năm tháng kháng chiến

Bảo tàng được đặt tại bờ Bắc Hiền Lương - Bến Hải, vị trí mang dấu ấn lịch sử sâu sắc. Công trình có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Theo đề án, bảo tàng có quy mô khoảng 11ha, triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, giai đoạn 2026-2028 thi công và sưu tầm hiện vật; năm 2029 lắp đặt nội thất, hoàn thiện trưng bày; năm 2030 nghiệm thu, đưa vào vận hành.

"Cột cờ giới tuyến" nằm bờ Bắc sông Bến Hải là chứng tích lịch sử cho cuộc chiến "đấu cờ" ở hai bên vùng giới tuyến sau hiệp định Geneve năm 1954

Hiện Quảng Trị có hơn 5.000 tài liệu, hiện vật liên quan giai đoạn 1954-1975, phân bố tại bảo tàng tỉnh và các nhà truyền thống. Đây là nguồn tư liệu quan trọng, tạo nền tảng cho nội dung trưng bày.

Không gian bảo tàng được thiết kế gồm 2 khu trưng bày cố định và khu trưng bày chuyên đề, kết hợp hệ thống kho và không gian làm việc.

UBND tỉnh Quảng Trị kỳ vọng, khi hoàn thành và kết nối với di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải trong hệ thống “Hành trình di sản miền Trung”, bảo tàng sẽ góp phần thu hút thêm du khách, tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

HÀ THƯƠNG