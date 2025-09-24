Văn hóa - Giải trí

Quang Tuấn, Quân AP, Anh Tú Atus, Quang Trung là ẩn số Running man Vietnam mùa 3

Nhà sản xuất Running Man Vietnam mùa 3 - Chạy ngay đi vừa cho biết, sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 4-10 trên kênh HTV7 - Đài PT-TH TPHCM.

Running Man Vietnam mùa 3 sẽ lên sóng từ 4-10

Sau 4 năm gián đoạn, việc quay trở lại của Running Man Vietnam mùa 3 được fan hâm mộ nói riêng và khán giả nói chung trông đợi.

Các trò chơi được nhà sản xuất bật mí, đáng chú ý là chiếc ghế bay - một “đặc sản” của Running Man bản gốc. Người chơi thua cuộc sẽ bị chiếc ghế bắn thẳng lên trời rồi rơi mạnh xuống nước. Đây được xem là game đáng sợ nhất trong tất cả các phiên bản từ Hàn Quốc đến Trung Quốc. Nhà sản xuất cho biết, ghế bay cũng là đạo cụ được sản xuất kỳ công nhất của mùa năm 2025. Không chỉ đầu tư kinh phí lớn, ghế bay còn phải được kiểm tra hiệu quả và độ an toàn tuyệt đối cho người chơi.

Màn xé bảng tên, game đặc trưng của Running Man Vietnam mùa 3 cũng được bật mí. Được phối hợp sản xuất bởi đội ngũ Việt - Hàn, Running Man Vietnam mùa 3 hứa hẹn bứt tốc trên đường đua sôi động với loạt chương trình truyền hình mùa cuối năm.

THỦY TIÊN

