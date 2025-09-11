“Quay xe” ngoạn mục, VN-Index tăng hơn 50 điểm trong phiên

Thị trường trải qua rung lắc dữ dội khi VN-Index có lúc rơi gần 37 điểm xuống 1.606 điểm, trước khi lực bắt đáy bùng nổ kéo chỉ số đảo chiều, chốt phiên tại 1.657,75 điểm – tức tăng hơn 52 điểm so với đáy trong phiên.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 11-9 ghi nhận phiên phục hồi thứ 3 khá tích cực.

Nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup tăng mạnh (VHM tăng 4,03%, VIC tăng 3,9%, VRE tăng 1, 63%), nhiều cổ phiếu khác cũng đã lấy lại sắc xanh tích cực: DIG tăng 1,91%, DXG tăng 1,51%, KBC tăng 1,32%, HDC tăng 2,63%, DXS tăng 2,27%; CEO, KDH, VPI, KHG tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu thép, đầu tư công, tiêu dùng cũng tăng tốt: NKG tăng trần, HSG tăng 2,83%, HPG tăng 1,04%; CII tăng 4,19%, VCG tăng 1,78%, VGC tăng 1,43%, FVN tăng 1,47%, CTI tăng 2,37%; MWG tăng 4,37%, DGW tăng 2,7%, MSN tăng 1,23%, HAG tăng 2,3%, VNM tăng 2,34%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng lại có sự phân hoá: TPB tăng 2,34%, LPB tăng 4,89%, STB tăng 2,78%; CTG, SSB, EIB, VIB tăng gần 1%. Ngược lại, MSB giảm 1,45%, ACB giảm 1,32%; MBB, TCB, VCB, HDB, BID, VPB giảm gần 1%.

Tương tự, nhóm chứng khoán cũng phân hoá mạnh: VDS, DSE tăng trần, CTS tăng 1.27%, VCI tăng 1,37%, AGR tăng 1,1%, ORS tăng gần 1%. Ngược lại, VIX giảm 2,79%, SHS giảm 2,26%, VND giảm 1,03%, HCM giảm 1,09%, FTS giảm 1,33%, MBS giảm 1,1%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,49 điểm (0,88%) lên 1.657,75 điểm với 163 mã tăng, 152 mã giảm và 63 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,42 điểm (0,15%) còn 274,18 điểm với 69 mã giảm, 72 mã tăng và 70 mã đứng giá. Thanh khoản tăng trở lại, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 36.300 tỷ đồng, tăng 6.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 5.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn chưa ngừng xả hàng, nối tiếp chuỗi bán ròng thứ 3 trên sàn HOSE với tổng giá trị gần 1.064 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là SSI gần 252 tỷ đồng, MWG gần 160 tỷ đồng và MSB gần 150 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN