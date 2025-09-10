VN-Index phục hồi phiên thứ 2 liên tục

Thị trường lặp lại kịch bản quen thuộc khi lực bắt đáy dâng cao vào cuối phiên đã giúp VN-Index có phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, bức tranh chung vẫn “xanh vỏ đỏ lòng” khi đà tăng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu trụ đỡ chỉ số.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 10-9 diễn ra khá ảm đạm nên thanh khoản thị trường ở mức khá thấp.

Nhóm cổ phiếu trụ góp phần lớn kéo VN-Index tiếp tục phục hồi bao gồm: VCB, VIC, CTG, BSR, TCB, MBB, VHM, HVN…

Về các nhóm ngành, nhóm “cổ phiếu vua” có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhiều hơn: VCB tăng 1,39%, TCB tăng 1,3%, SSB tăng 1,53%, MBB tăng 1,13%, CTG tăng 1,81%; VPB, HDB, BID, OCB tăng gần 1%. Ngược lại, EIB giảm 1,1%, TPB giảm 1,29%, MSB giảm 1,79%; LPB, STB, VIB giảm gần 1%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn “dò đáy” nên đa số cổ phiếu tiếp tục giảm: NVL giảm 2,77%, DIG giảm 2,89%, CEO giảm 1,66%, DXG giảm 1,49%, PDR giảm 1,06%, HDC giảm 1,01%, KBC giảm 1,43%, NLG giảm 1,43%, HDC giảm 1,01%... Một số cổ phiếu còn giữ được sắc xanh: bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup (VIC tăng 1,32%, VHM và VRE tăng gần 1%), IDC tăng 1,42%, VPI tăng 2,26%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng nghiêng về sắc đỏ: VDS giảm 2,49%, VCI giảm 2,23%, VND giảm 1,22%, MBS giảm 1,88%, HCM giảm 1,25%; FTS, CTS, SHS giảm gần 1%...

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí và đầu tư công tăng tích cực: BSR tăng 4,84%, PVD tăng 2,48%, PVS tăng 1,48%; CII tăng 1,57%, VSC tăng 7,17%, PC1 tăng 1,55%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,94 điểm (0,36%) lên 1.643,26 điểm với 149 mã tăng, 171 mã giảm và 55 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,22 điểm (0,08%) còn 274,60 điểm với 68 mã giảm, 76 mã tăng và 60 mã đứng giá. Thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục giảm, tổng giá trị giao dịch gần 29.900 tỷ đồng, giảm 1.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản khoảng 33.500 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại nối tiếp phiên bán ròng thứ 2 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lên gần 2.038 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG gần 339 tỷ đồng, MWG gần 290 tỷ đồng và MBB hơn 180 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN