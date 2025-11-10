Tuần thứ 4, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Xem xét thông qua các nghị quyết định hình chính sách phát triển năm 2026

Hôm nay 10-11, Quốc hội tiếp tục chương trình nghị sự tuần thứ 4, kỳ họp thứ 10, tập trung cho công tác lập pháp. Theo đó, Quốc hội dự kiến thông qua các nghị quyết đặc biệt quan trọng, định hình chính sách phát triển cho năm tới, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

Bên cạnh đó, Quốc hội nghe trình bày, thảo luận tại tổ và hội trường về các dự án: Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Các dự thảo nghị quyết quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội cũng sẽ được Quốc hội xem xét, bàn thảo, gồm: Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT; Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cùng với chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong chương trình nghị sự tuần này, Quốc hội cũng xem xét các dự án: Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Xây dựng (sửa đổi)...

ANH THƯ