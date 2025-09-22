Quốc Thiên công bố live concert, bày tỏ biết ơn những chông gai

Ngày 22-9, Quốc Thiên công bố tổ chức Live concert Skynote - The Reflectio tại TPHCM. Nam ca sĩ kỳ vọng từ concert có thể trồng được 10.000 cây cho 6 khu rừng tại Việt Nam.

Quốc Thiên công bố Live concert "Skynote - The Reflectio"

Live concert Skynote - The Reflectio dự kiến diễn ra vào ngày 2-11, thu hút khoảng 10.000 khán giả. Nhạc sĩ Hoài Sa, Slim V đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, Đinh Hà Uyên Thư là đạo diễn của concert. Các ca sĩ khách mời góp mặt trong concert gồm có: Hồ Ngọc Hà, MONO, Bùi Công Nam.

Quốc Thiên cho biết, live concert Skynote - The Reflectio hứa hẹn sẽ có những điểm mới thú vị dành cho khán giả. Tại buổi công bố live concert, anh cho hay, ngoài việc tổ chức một đêm trình diễn đậm dấu ấn nghệ thuật cá nhân, còn mong muốn có thể đóng góp cho cộng đồng bằng những dự án kết hợp ý nghĩa.

Cụ thể, Quốc Thiên sẽ kết hợp Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên GAIA (một đơn vị thực hiện nhiều dự án trồng rừng) để cùng thực hiện dự án trồng cây xanh từ một phần lợi nhuận sau đêm diễn. Theo đó, mỗi vé mua từ khán giả sẽ đóng góp 1 cây xanh để trồng rừng. Quốc Thiên kỳ vọng từ concert có thể trồng được 10.000 cây cho 6 khu rừng tại Cúc Phương, Phong Điền, Tà Cú, U Minh Hạ...

Trở lại với Live concert "Skynote - The Reflectio", Quốc Thiên mong muốn từ âm nhạc có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng

Nam ca sĩ chia sẻ, từng trải qua khoảng thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Hành trình này có những dấu ấn nhất định, được khán giả quan tâm, yêu thương và vẫn còn nhiều điều anh kỳ vọng nhưng chưa thực sự làm được trọn vẹn. Với anh, quá trình đó cùng nhiều thử thách, khó khăn là bài học để anh nhìn nhận rõ hơn chính mình, đồng thời hoạch định lại con đường nghệ thuật đang đi.

Quốc Thiên bày tỏ: “Có thể nói, năm vừa qua, tôi có cơ hội tham gia nhiều chương trình, dự án, thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Tôi vững vàng hơn khi đối diện với nhiều điều trong cuộc sống, sự nghiệp. Mong rằng, qua âm nhạc của tôi, khán giả có thể thấy mình ở trong đó. Tôi cảm ơn những khó khăn, thử thách để có tôi trưởng thành của hôm nay”.

Quốc Thiên (ngoài cùng bên trái) trở lại đầy màu sắc trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Đầu tháng 9, Quốc Thiên hoàn thành 8 đêm diễn Concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh cũng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm. Trước đó, năm 2024, Quốc Thiên tổ chức thành công concert Skynote: Thiên thanh kỷ niệm 20 năm ca hát tại Hà Nội và Đà Lạt. Quốc Thiên tham gia chương trình "Chiến sĩ quả cảm"

TIỂU TÂN