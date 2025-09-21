Vượt qua đại diện 22 quốc gia, Đức Phúc trở thành Quán quân tại Intervision 2025

Đức Phúc trở thành Quán quân, giành giải thưởng 9 tỷ đồng tại Intervision 2025

Màn trình diễn ấn tượng kết hợp giữa dân ca và rap của Đức Phúc đã chinh phục ban giám khảo quốc tế tại Intervision Moscow 2025, mang về cho nam ca sĩ 422 điểm và ngôi vị Quán quân. Trong đêm thi, Đức Phúc vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan (373 điểm) và ca sĩ Dana Al Meer của Qatar (369 điểm).

Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống, vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Đức Phúc cho biết: “Phúc lựa chọn ca khúc này vì muốn mang đến một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, tinh thần kiên cường của người Việt Nam. Từ đó, Phúc cùng ekip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại, để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hóa và bản sắc Việt Nam”.

Video chia sẻ của Đức Phúc sau khi giành Quán quân tại Intervision 2025

Giải thưởng cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam). Đây được xem là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.

Đức Phúc bày tỏ: “Tôi hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Khoảnh khắc đó sẽ in đậm sâu trong tôi. Tôi mong rằng, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ âm nhạc thế giới".

Đức Phúc trình diễn

Intervision Song Contest 2025 là một giải đấu ca hát danh tiếng, nơi quy tụ những giọng ca xuất sắc từ nhiều quốc gia, được tổ chức với mục tiêu tôn vinh tài năng âm nhạc và sự sáng tạo trong biểu diễn. Intervision 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn.

Chia sẻ về tiêu chí nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham gia Intervision 2025, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết: “Chúng tôi đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia tham gia Intervision Song Contest 2025. Đó là: nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng; có hình ảnh truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này".

TIỂU TÂN