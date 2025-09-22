Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời: Nhận diện buổi đầu của Nhà nước Việt Nam hiện đại

Nhà báo Kiều Mai Sơn vừa giới thiệu đến bạn đọc ấn phẩm "Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8-1945)".

Tác phẩm là một nỗ lực nhằm phục dựng đầy đủ chân dung những người đứng đầu nội các, qua đó góp thêm vào dữ liệu nhận diện buổi đầu của nhà nước Việt Nam hiện đại.

Nhà báo Kiều Mai Sơn là tác giả của một số đầu sách đã được NXB Kim Đồng ấn hành thời gian qua như: Suốt đời học Bác, Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập, Những thiếu nhi bên Bác ngày ấy.

Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8-1945) là ấn phẩm mới nhất của anh, được ra mắt sau thời gian dài tra cứu, tìm tòi các tư liệu lưu trữ, báo chí trong các cơ quan, thư viện, cùng nhiều nguồn tài liệu cá nhân của các nhân chứng lịch sử.

Anh cũng từng có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp một số vị nguyên Bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời, cũng như người thân của các vị. Chính điều này giúp cho cuốn sách có nhiều tư liệu thú vị và đắt giá.

Tháng 8-1945, dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đoàn thể, tổ chức cách mạng trong Mặt trận Việt Minh, Quốc dân Đại hội đã được triệu tập ở Tân Trào (Tuyên Quang).

Tại đây, một trong những quyết định quan trọng được đưa ra là việc lựa chọn những người tham gia vào Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam - Chính phủ Trung ương lâm thời.

Vào ngày 28-8-1945, danh sách các vị Bộ trưởng của Chính phủ tương lai ấy đã hoàn thiện gồm 15 người: Chủ tịch Hồ Chí Minh kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Thông tin, tuyên truyền; Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục; Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Đây đều là những nhân vật có trình độ, kiến thức, phẩm cách, tình yêu nước, chung sức chung lòng vì nền độc lập của nước nhà.

Đúng chiều 2-9-1945, tại lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 15 vị Bộ trưởng đứng bên nhau trên lễ đài, trước quốc dân đồng bào, trước đất trời sông núi linh thiêng cất lên lời thề phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Với Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8-1945), nhà báo Kiều Mai Sơn tập trung giới thiệu hoạt động điều hành của các Bộ trưởng.

Cuốn sách như một cách góp thêm vào truyền thống uống nước nhớ nguồn, để thế hệ hôm nay hiểu và khắc ghi công lao của tiền nhân.

HỒ SƠN