Thủ tướng gửi thư biểu dương ca sĩ Đức Phúc đoạt Quán quân Cuộc thi Âm nhạc quốc tế 2025

Ngày 22-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương ca sĩ Đức Phúc sau khi anh xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 – sự kiện âm nhạc uy tín vừa diễn ra tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Ca sĩ Việt Nam Đức Phúc giành chiến thắng trong cuộc thi Intervision 2025 với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam

Trong thư gửi tới ca sĩ Đức Phúc và cộng đồng yêu âm nhạc, Thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng trước thành tích nổi bật của đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, tài năng và phần trình diễn đầy cảm xúc của Đức Phúc.

Ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, đã được Đức Phúc thể hiện với giọng ca nội lực và phần dàn dựng giàu sáng tạo. Màn trình diễn không chỉ để lại dấu ấn nghệ thuật sâu sắc, mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam trở lại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế sau hơn 40 năm gián đoạn. Thành tích của Đức Phúc không chỉ là niềm tự hào của cá nhân nghệ sĩ mà còn góp phần khẳng định vị thế mới của nền âm nhạc đương đại Việt Nam trên trường quốc tế, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

"Âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới", Thủ tướng viết và bày tỏ tin tưởng chiến thắng lần này sẽ tạo động lực để Đức Phúc nói riêng và giới văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Kết thư, Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe và năng lượng dồi dào tới ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, mong muốn các nghệ sĩ tiếp tục cống hiến vì công chúng trong và ngoài nước, để hình ảnh Việt Nam ngày càng được yêu mến và khắc ghi trong lòng bạn bè quốc tế.

LÂM NGUYÊN