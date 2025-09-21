Lịch sử Việt Nam đầy sống động trên những trang lịch

Ngày 21-9, tại Đường sách TPHCM, Công ty TNHH Grapeshouse giới thiệu đến bạn đọc bộ lịch siêu cực đại năm 2026 với chủ đề: “Việt Nam: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển” (NXB Hồng Đức). Bộ lịch khắc họa chiều dài lịch sử Việt Nam, góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử và nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước.

Khởi nguồn từ thời đại các vua Hùng, những cuộc khởi nghĩa oanh liệt, qua các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần - Nguyễn, cho đến công cuộc Đổi mới, bộ lịch tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam với những dấu mốc thiêng liêng. Tinh thần độc lập, tự do của dân tộc được khẳng định qua ba áng hùng văn bất hủ: Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo và Tuyên ngôn Độc lập chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thể hiện ý chí kiên cường và khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Những người thực hiện bộ lịch chia sẻ tại chương trình. Từ phải qua: ông Phan Tấn Nghị, Giám đốc sáng tạo Công ty Grapeshouse; TS Quách Thu Nguyệt và TS Vũ Đức Loan

Mỗi trang lịch là một lát cắt lịch sử sống động, được thể hiện qua những bức tranh đa sắc độ, được sáng tác bởi nhóm họa sĩ và sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Đặc biệt, nhóm sáng tác đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ khâu tìm ý tưởng và tư liệu, nhưng toàn bộ quá trình sáng tạo vẫn được dẫn dắt bởi cảm xúc, trí tưởng tượng và bàn tay con người.

“Vào năm ngoái, khi được giao nhiệm vụ biên soạn cho bộ lịch, tôi đã trăn trở rất nhiều. Thời điểm đó, tôi có nghĩ đến chủ đề gắn với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhưng rồi chợt nhớ đến câu nói của GS Trần Văn Giàu: “Lịch sử của Việt Nam là một tài sản vô tận, là liều thuốc quý có thể dùng để kích thích niềm tự hào của dân tộc”. Từ đó, thay vì 80 năm, tôi nghĩ mình cần mở rộng biên độ từ thời dựng nước, giữ nước cho đến ngày nay”, TS Quách Thu Nguyệt nhớ lại.

TS Quách Thu Nguyệt giới thiệu bộ lịch đến người thân và bạn bè

Bộ lịch được chia thành 4 chủ đề tương ứng dòng chảy các giai đoạn lịch sử của dân tộc: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển. “Dù phân chia giai đoạn như vậy nhưng chúng tôi không kể câu chuyện theo dạng biên niên mà theo những lát cắt, để người đọc có thể đồng cảm với mạch cảm xúc mà những người thực hiện gửi gắm”, TS Quách Thu Nguyệt chia sẻ.

Bạn đọc tìm hiểu về bộ lịch

Có thể nói, sự kết hợp giữa tri thức - nghệ thuật - công nghệ đã tạo nên một bộ lịch vừa hiện đại, vừa mang chiều sâu văn hóa, đem đến trải nghiệm mới mẻ cho người sử dụng. Bộ lịch không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn là một tài liệu văn hóa - giáo dục quý giá, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với đất nước.

QUỲNH YÊN