Quỹ đầu tư Touchstone Partners ra mắt Quỹ chuyển đổi xanh trị giá 10 triệu USD

Tại TPHCM, Quỹ đầu tư Touchstone Partners, chuyên đầu tư vào các startup và sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải và công nghệ năng lượng mới tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã công bố ra mắt Quỹ Chuyển Đổi Xanh trị giá 10 triệu USD.

Touchstone Partners chuyên đầu tư vào các startup vì môi trường.

Việc giải ngân dự kiến bắt đầu từ tháng 12-2025. Các startup cũng sẽ nhận được sự cố vấn trực tiếp và hỗ trợ chiến lược từ Touchstone Partners và mạng lưới chuyên gia của quỹ.

“Dù chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu, Việt Nam và Đông Nam Á cũng đồng thời là nơi hội tụ nhiều đổi mới tiên tiến về nông nghiệp và giải pháp xanh. Hệ sinh thái khởi nghiệp ở đây rất linh hoạt và giàu tinh thần khởi nghiệp. Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển bền vững,” bà Ngô Thuỳ Ngọc Tú, Giám đốc Quỹ đầu tư Touchstone Partners chia sẻ.

Từ năm 2021, Touchstone Partners là nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo vì khí hậu tại Việt Nam, đồng hành cùng những doanh nghiệp dẫn đầu như Selex Motors, Stride, Alterno, Enfarm, Neorice và Forte Biotech. Danh mục đầu tư công nghệ khí hậu của quỹ liên tục ghi nhận hiệu quả vượt trội, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa và nông dân Việt Nam chuyển đổi theo hướng bền vững, củng cố tiềm năng về các doanh nghiệp có “tác động cao – lợi nhuận cao” của nền kinh tế xanh.

Ngoài hoạt động đầu tư, Touchstone Partners cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài trợ quốc tế hàng đầu như Temasek Foundation, P4G, và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI). Trong giai đoạn 2023–2025, các công ty trong danh mục đầu tư khí hậu của quỹ đã thu hút hơn 3 triệu USD vốn tài trợ kích hoạt thông qua những quan hệ hợp tác này.

Việt Nam cũng đang thu hút nhiều giải pháp xuất sắc từ trong nước và các giải pháp đổi mới sáng tạo toàn cầu về khí hậu. Năm 2023, Touchstone Partners và quỹ Temasek Foundation (Singapore) đã đồng khởi động Thách thức Net Zero - với sự hỗ trợ chiến lược của Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (HIDS) — nhằm thu hẹp khoảng cách tài trợ và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo về khí hậu tại Việt Nam.

BÌNH LÂM