Công bố 3 đội thắng giải chung kết Net Zero Challenge 2025

Được đồng tổ chức bởi Touchstone Partners và Temasek Foundation, phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (HIDS) từ năm 2023, Thử thách Net Zero là một nền tảng đổi mới sáng tạo thường niên nhằm xác định và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ toàn cầu có tiềm năng đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải.

Tham gia cuộc thi năm nay còn có các đối tác đồng hành cùng chương trình đến từ các tập đoàn và công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu tập trung vào khí hậu và đổi mới công nghệ sâu. Trong đó, đối tác chiến lược GS Engineering & Construction lần đầu tiên tham gia chương trình. Các đối tác đầu tư bao gồm AiViet Ventures (một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào Việt Nam, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ có tác động lớn), 38M Ventures (công ty quản lý quỹ gia đình có trụ sở tại Singapore) và Sembcorp Industries (tập đoàn năng lượng đa quốc gia).

Cuộc thi Thách Thức Net Zero 2025 chính thức công bố 3 đội đoạt giải chung kết năm nay, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 21 tỷ đồng. 3 đội đoạt giải chung kết năm nay gồm các hạng mục: Hạng mục 1: Năng lượng tái tạo & Trung hoà Carbon: Alcarbo Technologies (Hệ thống tảo tự động chuyển hóa CO₂ thành các sản phẩm có giá trị, sử dụng 1% năng lượng so với phương pháp truyền thống). Hạng mục 2: Hệ thống Thực phẩm & Nông nghiệp Bền vững: Shoes Agtech (Robot "nông gia" hỗ trợ việc trồng trọt, bón phân và tưới tiêu giúp giảm 70% lượng CO2 trong nông nghiệp). Hạng mục 3: Kinh tế Tuần hoàn & Quản lý Chất thải: Vietnam Food (Giải pháp phục hồi dưỡng chất, giúp thu hồi 80% dưỡng chất từ nước thải thực phẩm để tái tạo theo chu trình tuần hoàn với chi phí cạnh tranh)

Ban tổ chức cũng công bố các giải thưởng đầu tư: Vietnam Food nhận khoản đầu tư 50.000 USD từ 38M Ventures; Vietnam Food, khoản đầu tư 50.000 USD từ AiViet Ventures; Vietnam Food, khoản đầu tư 50.000 USD từ Touchstone Partners và Shoes Agtech với khoản đầu tư 50.000 USD từ Sembcorp Industries

“Việt Nam đang ở giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển bền vững. Tại Touchstone Partners, chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào công nghệ khí hậu giai đoạn đầu không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn củng cố nền tảng cho khả năng phục hồi kinh tế lâu dài. Thông qua Thách thức Net Zero, chúng tôi mong muốn hỗ trợ những nhà sáng lập có tầm nhìn, giải quyết các thách thức môi trường phức tạp bằng các giải pháp có khả năng mở rộng và tác động mạnh mẽ.”, bà Ngô Thuỳ Ngọc Tú, Giám đốc quỹ đầu tư Touchstone Partners, chia sẻ

Năm 2025, Cuộc thi Thách thức Net Zero đã nhận được hơn 700 hồ sơ đăng ký từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, là kỳ thi sôi động kể từ khi cuộc thi được khởi động vào năm 2023.

KIM THANH