Mẫu xe VinFast dẫn đầu doanh số MPV thuần điện tại Việt Nam

Trong bảng xếp hạng doanh số xe MPV tháng 9-2025 tại Việt Nam, VinFast Limo Green đạt 2.120 xe bán ra, tạm dẫn đầu phân khúc MPV điện tại Việt Nam chỉ sau vài tháng ra mắt.

VinFast Limo Green được các tài xế công nghệ ưu tiên lựa chọn

Mẫu xe này cũng là sản phẩm hợp tác giữa VinFast và Xanh SM, mở ra lựa chọn di chuyển cao cấp, thân thiện môi trường và nâng tầm tiêu chuẩn dịch vụ xe 7 chỗ.

Theo công bố của VinFast, Limo Green là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ với công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm, pin LFP 60,13 kWh hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% trong 30 phút, phạm vi di chuyển tối đa 450km (theo tiêu chuẩn NEDC).

Xe còn trang bị hệ thống an toàn như camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống lật và hệ thống phanh ABS/EBD/BA…

Với thiết kế hiện đại và khoang nội thất rộng rãi, Limo Green mang đến trải nghiệm dịch vụ hiện đại. Xe có kích thước tổng thể 4.740 x 1.872 x 1.728mm, chiều dài cơ sở 2.840mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi với 3 hàng ghế 7 chỗ thoải mái. Hàng ghế thứ 3 đủ chỗ cho người cao 1,7m cho khoảng để chân và trần xe thoáng. Xe còn trang bị màn hình cảm ứng 10,1 inch tiện nghi.

Đại diện showroom VFXanh Long An 1 chia sẻ: “Lượng khách hàng đến tìm hiểu và lựa chọn VinFast Limo Green tại VFXanh tăng đáng kể trong thời gian qua. Chúng tôi tập trung mang lại trải nghiệm mua xe thuận tiện và dịch vụ hậu mãi tốt cho khách hàng sử dụng xe điện, góp phần lan tỏa giá trị của giao thông xanh và bền vững tại Việt Nam”.

Tại hệ thống VFXanh, Limo Green có giá 749 triệu đồng (đã bao gồm pin). Trong tháng 11 này, khách hàng mua xe theo chương trình “Chuyển đổi xanh” được hỗ trợ 3%/năm trong vòng 3 năm và giảm thêm 3% giá niêm yết dành cho lực lượng Công an, Quân đội (áp dụng đến 31-12-2025). Ngoài ra, pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000km, giúp người dùng an tâm về chất lượng và độ bền….

BÌNH LÂM