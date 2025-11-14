Yadea Plus Phạm Hùng tung ưu đãi mua 1 được 2

Hòa chung không khí mua sắm sôi động, Yadea Plus mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu phương tiện di chuyển xanh với chi phí tiết kiệm.

Mẫu xe Yadea Velax được nhiều khách hàng tin chọn

Sau gần 3 tuần chính thức khai trương, Yadea Plus Phạm Hùng (C3/3 Phạm Hùng, TPHCM) đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm các dòng xe máy điện.

Sự đón nhận tích cực này cho thấy tín hiệu khả quan của thương hiệu trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng sôi động với xu hướng chuyển dịch sang phương tiện thân thiện môi trường.

Yadea Plus Phạm Hùng cũng triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, khi khách hàng mua xe máy điện trị giá trên 20 triệu đồng, tặng ngay nồi cơm điện Bear chính hãng (số lượng có hạn); voucher 200 ngàn đồng; giao xe miễn phí trong phạm vi 5km cùng chính sách bảo dưỡng - kiểm tra xe miễn phí đến hết tháng 11-2025.

Đặc biệt, khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng còn có cơ hội quay số trúng thưởng iPhone 17 cùng nhiều phần quà thiết thực như mũ bảo hiểm, áo mưa, lót thảm xe… mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn.

Mua xe máy điện Yadea Velax nhận ngay nồi cơm điện, freeship, bảo dưỡng - kiểm tra xe miễn phí vào tháng 11-2025

Tại showroom Yadea Plus Phạm Hùng, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện chính hãng đang được yêu thích nhờ thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Yadea Velax thiết kế mạnh mẽ, năng động, động cơ Hub Motor tốc độ tối đa 64 km/h và kháng nước IPX7, vận hành ổn định cả khi đi qua khu vực ngập nước. Mẫu xe phù hợp với người dùng trẻ, học sinh - sinh viên và gia đình đang tìm kiếm phương tiện xanh, tiết kiệm và tiện lợi.

Bên cạnh đó, mẫu xe Yadea ORIS sở hữu thiết kế nhỏ gọn với hệ thống đèn LED đổi màu tùy chọn, quãng đường di chuyển lên tới 90 km mỗi lần sạc, cùng khoang chứa đồ rộng rãi và các gam màu pastel phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng trẻ.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, Yadea Plus còn cam kết mang đến dịch vụ hậu mãi chu đáo, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và chính sách bảo hành minh bạch mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

KIM THANH