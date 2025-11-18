Trải nghiệm 1.000km với BYD M6

BYD M6 - mẫu xe điện đa dụng, phù hợp cho cả gia đình lẫn khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải

Tại các đô thị lớn, ngày càng nhiều tài xế công nghệ chuyển sang xe điện nhằm tiết kiệm chi phí vận hành và giảm phát thải. Trong bối cảnh đó, BYD M6 - mẫu MPV thuần điện của thương hiệu BYD đang thu hút sự quan tâm nhờ phù hợp với nhu cầu vận hành của các dịch vụ di chuyển chuyên nghiệp.

Anh Minh Hiếu (Vĩnh Long) hiện kinh doanh dịch vụ xe du lịch và đã sử dụng nhiều dòng ô tô phổ thông khác nhau trước khi chuyển sang BYD M6. Trong series “Chuyện người tài xế” do BYD NEG thực hiện, anh là một trong những khách hàng đầu tiên dùng mẫu xe này cho hành trình hơn 1.000km từ Vĩnh Long ra Sa Pa.

“Sau 7 tháng trải nghiệm, tôi phải khẳng định BYD M6 thật sự rất tốt. Xe mang lại trải nghiệm lái rất êm với quãng đường xa, đồng thời hệ thống cách âm tốt hơn những xe xăng mà tôi đã đi trước đây. Đặc biệt, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sạc điện an toàn là điều rất quan trọng đối với những tài xế như tôi. Nói chung là đáng tiền và đáng trải nghiệm”, anh Minh Hiếu chia sẻ.

Theo công bố của BYD, M6 là mẫu MPV thuần điện với chi phí vận hành khoảng 30.000 đồng cho 100km, trang bị pin Blade Battery hỗ trợ sạc nhanh từ 30% đến 80% trong 30 phút, phạm vi di chuyển tối đa 420km (theo tiêu chuẩn NEDC). Xe có 7 chỗ ngồi, chiều dài cơ sở 2.800 mm và màn hình trung tâm xoay 12,8 inch- đặc trưng của các mẫu xe BYD.

Tại BYD NEG Kiên Giang, mẫu BYD M6 hiện có giá từ 756 triệu đồng với 4 màu sắc, đi kèm ưu đãi lên đến 57 triệu đồng gồm: bộ sạc treo tường 7kW, sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi nguồn (V2L), thảm sàn chính hãng và BYD APP hoặc gói bảo hành pin 300.000km. Ngoài ra, khách hàng được miễn 100% lệ phí trước bạ, bảo hành pin mở rộng 500.000km dành riêng cho nhóm tài xế sử dụng xe cho dịch vụ gọi xe.

BÌNH LÂM