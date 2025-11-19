VFXanh hợp tác với VATC chuẩn hóa kỹ thuật xe điện

VFXanh Việt Nam và Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Ô tô Việt Nam (VATC) ký kết hợp tác chiến lược tại showroom VinFast 3S Thủ Đức, hướng đến việc tăng cường đào tạo, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường xe điện.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa VFXanh Việt Nam và VATC tại showroom 3S Thủ Đức

Hai bên đánh giá nhân lực kỹ thuật cho xe điện đang là nhu cầu lớn của thị trường, trong khi chương trình đào tạo hiện nay chưa theo kịp tốc độ phổ cập xe điện.

Việc hợp tác này nhằm bổ sung nguồn kỹ thuật viên có kỹ năng chuyên môn và hiểu biết về công nghệ điện cao áp.

Theo VFXanh, việc hợp tác với VATC sẽ giúp chuẩn hóa từ khâu đào tạo, thực hành đến quy trình bảo dưỡng xe điện. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên nắm vững quy trình làm việc với hệ thống điện cao áp và các tiêu chuẩn mới của ngành.

Với lần hợp tác này, VFXanh và VATC kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp thêm nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xe điện trong nước.

"Chương trình hợp tác sẽ giúp học viên tiếp cận công nghệ xe điện ngay trong quá trình đào tạo, thông qua thực hành trực tiếp tại hệ thống showroom VFXanh và qua đó mong muốn đưa tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất vào giáo trình để học viên có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp”, ông Đặng Văn Luyện, CEO VATC chia sẻ.

KIM THANH