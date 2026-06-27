Quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Sáng 27-6, Bộ Công an phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: HUY HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã kiên cường, tận tụy, không quản ngại hiểm nguy trên mặt trận phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả quan trọng đạt được thời gian qua, từ việc triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia đến những chuyển biến tích cực của công tác cai nghiện, đã giúp giữ vững thế chủ động trong cuộc đấu tranh đầy cam go này.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”. Ảnh: HUY HÀ

Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ, nhất là nguy cơ ma túy xâm nhập từng gia đình, từng cộng đồng và đe dọa tương lai thế hệ trẻ.

Do đó, cần xác định công tác phòng, chống ma túy là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Việc xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy phải là cam kết của chính quyền với nhân dân; đưa công tác phòng, chống ma túy trở thành một phần gắn liền với sự phát triển bền vững và văn minh của từng địa phương.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: HUY HÀ

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”. Phó Thủ tướng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân chung tay hành động. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi xã, phường, đặc khu thực sự trở thành nơi an toàn, nơi trẻ em được lớn lên trong lành và hạnh phúc gia đình được gìn giữ vẹn toàn.

GIA KHÁNH - HUY HÀ