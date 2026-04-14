Ra mắt Fintech Hub tại TPHCM: Bước tiến mới cho hệ sinh thái tài chính – công nghệ

Sáng 14-4, tại tòa nhà Saigon Marina IFC, TPHCM, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE, Anh) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC) tổ chức Diễn đàn Đầu tư cấp cao, đồng thời ra mắt Fintech Hub.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng hệ sinh thái tài chính - công nghệ của thành phố; đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa các định chế tài chính, thúc đẩy xu hướng phát triển tài chính dựa trên công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, việc hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, là bước đi chiến lược nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, nâng cao chuẩn mực quản trị, tính minh bạch và thúc đẩy hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại diễn đàn

Fintech Hub được kỳ vọng trở thành không gian thử nghiệm các mô hình tài chính mới theo cơ chế sandbox (khung thể chế thí điểm-PV), là nền tảng kết nối giữa ngân hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

TPHCM đặt mục tiêu không chỉ trở thành trung tâm tài chính của Việt Nam mà còn vươn lên thành trung tâm tài chính - kinh tế quan trọng của khu vực, giữ vai trò kết nối các dòng vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại châu Á.

“TPHCM cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng linh hoạt, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao và thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh khẳng định.

Tại diễn đàn, bà Dame Julia Hoggett, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán London, nhận định Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á, với tiềm năng lớn trong thu hút dòng vốn quốc tế. Bà cũng đánh giá cao vai trò của HDBank trong thúc đẩy kết nối thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận cơ hội vốn toàn cầu.

“Sự hợp tác này thể hiện cam kết của London trong việc đồng hành với các thị trường mới nổi, hướng tới nâng cao chuẩn mực và thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính quốc tế”, bà Dame Julia Hoggett chia sẻ.

HDBank và Sở Giao dịch Chứng khoán London ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Dịp này, HDBank và Sở Giao dịch Chứng khoán London cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, thiết lập khuôn khổ dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Trong khuôn khổ hợp tác, HDBank công bố kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế.

Ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, cho biết việc hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán London không chỉ nhằm huy động vốn mà còn hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu về quản trị, minh bạch và phát triển bền vững.

NHUNG NGUYỄN