Ra mắt lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 “Hương rừng - Gió biển”

Ngoài tác giả Đào Kim Trang, chương trình còn có sự tham gia của một số khách mời cũng là bạn hữu với tác giả qua những chuyến du khảo trước đây.

Nhà du khảo Đào Kim Trang (đứng) và các khách mời: bà Khưu Ngọc Bích Thư, ông Phạm Ngọc Tuyền và nhà báo Đặng Đại, tại chương trình

Trong suốt thời gian từ năm 1986 đến nay, nhà du khảo Đào Kim Trang đã tổ chức và tham gia nhiều chuyến du khảo ngắn ngày và dài ngày đến khắp các tỉnh, thành trên cả nước bằng xe đạp.

Là người có niềm đam mê mạnh mẽ với du khảo, từ năm 1986, cứ mỗi lần chuẩn bị một chuyến đi, ông Đào Kim Trang đều vẽ sơ đồ lộ trình thông qua việc nghiên cứu tài liệu gồm sách và bản đồ hành chính Việt Nam.

Phiên bản thứ nhất được hoàn thiện vào tháng 5-2015 với tên gọi “Sơ đồ du khảo Việt Nam”. Đây là bản điện tử, được đăng tải hoàn toàn miễn phí và được đông đảo người dùng đón nhận và chia sẻ cho bạn bè.

Lịch bản đồ du lịch Việt Nam dành cho những người đam mê du khảo

Đến tháng 7 năm nay, khi đơn vị hành chính của Việt Nam còn 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, ông lại đi tiếp những cung đường mới. Chuyến đi này kéo dài 90 ngày qua 3.000 km và cũng là cơ sở để ông cho ra đời phiên bản mới nhất: Bản đồ du lịch Việt Nam 2026 “Hương rừng - Gió biển”.

Đây là xuất bản phẩm lịch treo tường, được in trên khổ giấy 50cm x 70cm. Phiên bản lần này được tác giả Đào Kim Trang dành trọn tâm huyết gửi đến bạn bè, người thân và cộng đồng du lịch trong nước với mong ước, những kiến thức của mình có thể phần nào giúp hành trình du khảo trên dải đất hình chữ S trở nên dễ dàng hơn.

Tác giả Đào Kim Trang được biết đến với vai trò người sáng lập Hội Du khảo Trẻ TPHCM (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM) giai đoạn 1993 - 2000, là một trong những gương mặt tiêu biểu của TPHCM nhân dịp 20 năm thống nhất đất nước (1975 - 1995). Trong hành trình 39 năm, tác giả Đào Kim Trang đã thực hiện 100 chuyến du khảo bằng xe đạp, xe gắn máy khắp các tỉnh, thành phố của đất nước với tổng chiều dài đường đi là 60.000 km.

HỒ SƠN - HOÀI NAM