Rà soát quy hoạch đất xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Ngày 16-9, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã có văn bản thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo thông báo kết luận, Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát kỹ về quy hoạch đảm bảo chi tiết, đầy đủ khu vực 898ha đất để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM theo Nghị quyết 222 của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM ngày 10-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nhân sự cho trung tâm, thông báo kết luận nêu rõ, các cơ quan có liên quan tham mưu thành lập tổ tư vấn của Ban Chỉ đạo. Tổ tư vấn đảm bảo tinh gọn, đa dạng ngành, lĩnh vực. Trong quá trình hoạt động, Tổ tư vấn có thể mời thêm các chuyên gia có liên quan, nhân sự phải đảm bảo yêu cầu thông thạo ngoại ngữ (tiếng Anh) và am hiểu về tài chính…

Cùng với đó, các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động phối hợp các cơ quan ở Trung ương để đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, thể chế, chính sách cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Trước đó, ngày 10-9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến điểm cầu Bộ Tài chính và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, lãnh đạo các sở ngành, Bộ Tài chính và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tham gia cho ý kiến liên quan đến thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực... để xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; góp ý dự thảo nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

